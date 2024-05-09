رئيس وزراء الأردن: مصر بلدي الثاني..والملك عبدالله يرفض ما يحدث في غزة

أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، عن سعادته بتواجده في مصر لترؤس اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، مؤكدا “مصر بلده الثاني”.

وأضاف "الخصاونة"، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة العليا نموذج لتعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أنه التقي الرئيس السيسي صباح اليوم، ونقل رسالة شفوية من الملك عبدالله، مفاداها رفض ما يحدث في قطاع غزة، والعمل علي وقف إطلاق النار في القطاع.

ونوه رئيس الوزراء الأردني، بأن مصر والأردن لن يسمحا بأي تهجير للشعب الفلسطيني لعدم الإضرار بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن رسالة ملك الأردن تؤكد علي وقف العدوان الغاشم علي المواطنين في قطاع غزة الذي أدي لاستشهاد أكثر من ٢٥ ألف شخص في القطاع، مطالبا “ما يحدث ضد القوانين والإنسانية العالمية، ويجب انتهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين علي حدود 67”.

وأكد أن الأردن ومصر اتفقا علي استمرار إيصال المساعدات لقطاع غزة للوصول إلي الشعب الفلسطيني.