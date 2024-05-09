مدبولي: 600 مليون دولارحجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر والجانب الأردني يبذلان جهداً كبيراً لمحاولة الوصول إلى إتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة، و أن يكون هناك هدنة، بالإضافة إلى أن يكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري الغير مبرر و الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة التي يواجهها أهل غزة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، خاصة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، مؤكداً أن هناك حاجة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة .

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، أن متوسط التبادل التجاري بين مصر والأردن على مدار الـ 5 سنوات الماضية، بلغ 600 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر والأردن تحرصان على تحقيق الاستفادة المشتركة من انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.