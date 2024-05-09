مدبولي: العامل المصري مرحب به ويلقى الدعم والاهتمام بالأردن

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لنظيره الأردني بشر الخصاونة بسبب ما يجده العمال المصريون في الأردن من اهتمام ودعم من الجانب الأردني .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هناك تعاونا وتجاوبا من الجانب الأردني في حل جميع المشاكل التي تواجه العمالة المصرية هناك لافتا أن العامل المصري مرحب به في المملكة الأردنية الهاشمية مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التغلب على جميع التحديات التي تواجه البلدين .

وأشار مدبولي إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الحكومتين لحل أي مشكلات تواجه العمل اليومي لافتا أن البلدين يعملان على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.