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اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

صدى البلد

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في اتهام هاني شاكر والمنتج محسن جابر وملحن ومؤلف بسرقة أغنية "رحماكي" بعد تحرير شاعر محضرا بقسم شرطة الدقي.

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وطلبت النيابة مقدم البلاغ لسماع أقواله حول الواقعة وملابسات الاتهامات المنسوبة للواردة أسماؤهم في المحضر. 

كان الشاعر هاني عبد الموجود تقدم ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر والمنتج محسن جابر يتهمهما بسرقة أغنية “رحماكي”.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بتحرير محامٍ وكيلا عن الشاعر هاني عبد الموجود محضرا ضد كل من المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، والمنتج محسن جابر، مالك شركة “عالم الفن”، والمؤلف محمد العامودي، والملحن محمد ضياء الدين.

وتضمن المحضر اتهامهم بسرقة أغنية “رحماكي” رغم تسجيله لها بالشهر العقاري وسبق أن قدمها لشركة “عالم الفن”، حتى فوجئ بغناء هاني شاكر لأغنيته ونسبها لمؤلف آخر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن أغنية “رحماكي” صدرت ضمن ألبوم “حبيب حياتي” عام 2009.

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