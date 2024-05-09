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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"الرياضة" تعقد جلسة حوارية عن دور أكاديمية البحث العلمي لدعم التحول الرقمي

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة حوارية عن دور أكاديمية البحث العلمي لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية ، بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بدول العالم، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


وذكرت الوزارة، في بيان اليوم /الخميس/ - أن الجلسة تناولت دور أكاديمية البحث العلمي في دعم المشروعات البحثية وقناعة تلك المؤسسة الهامة بأهمية مواكبة التطورات الحديثة والبدء في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإبراز التقنيات بجميع العمليات الداخلية بما يسهم في خدمة الباحثين والمواطنيين في تعزيز القدرات على القيام بمهمته الأساسية.


كما تضمنت الجلسة الحوارية، عددا من المبادرات التي نفذتها الأكاديمية والتي تأتي ضمن خطتة دعم وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي بشبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي.


يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية 40 كلية وقسم إعلام لدى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمختلف محافظات الجمهورية، وهم "جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الإسكندرية، وجامعة دمياط، وجامعة أسوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، والجامعه البريطانية، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية الشروق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، وجامعة فاروس، والأكاديمية البحرية بفروعها المختلفة، والمعهد الكندي العالي لتكنولجيا الإعلام الحديث CIC، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة المنوفية، والجامعة الحديثة MTI، وجامعة السويس، معهد البحوث والدراسات العربية".


يذكر أن القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - النسخة الثالثة تقام عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي.
 

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