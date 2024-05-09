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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون إعلامي .. كرم جبر: آفاق جديدة للشراكة بين مصر والأردن

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، في حضور رئيسي وزراء البلدين، د. مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي، ليعكس العلاقات التاريخية والطيبة بين زعيمي البلدين والشعبين الشقيقين.


وأضاف أن البروتوكول سيعمل على إلقاء الضوء على المشروعات المشتركة التي تتم بين الدولتين، مضيفًا أن البروتوكول يتضمن التعاون في كافة مجالات الإعلام، ومنها وسائل الإعلام الجديدة والألعاب الإلكترونية وإعلام الطفل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي والإنتاج المشترك.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك في مجال وسائل الإعلام الجديدة، من خلال العمل على تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة وذلك عن طريق عقد اجتماعات مشتركة بين البلدين يتم من خلالها التباحث في تجربة البلدين في التعامل مع مكافحة الإشاعات والمعلومات المضللة، ومواجهة نشر ما يتعارض مع قيم الأمة العربية والإسلامية، وكذلك التعاون في مجال تقديم بحوث ودراسات متعلقة بآفاق تنظيم الإعلام الإلكتروني لتتم دراستها مع دعم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول كل ما يتعلق بمخاطر الإعلام الإلكتروني، والعمل على وضع خطط مستقبلية لمواجهة تحديات الثورة التكنولوجية، واستثمار تجارب الشباب المؤثرين على المواقع الإلكترونية المرخصة، لخلق حوار متبادل بين وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد الذي يؤثر في الرأي العام بدرجة كبيرة.


على أن يتم تكليف ممثلين من كلا الجانبين للتواصل للعمل على وضع الأسس اللازمة لتنفيذ البروتوكول وطرح ما يستجد من أعمال إعلامية وتشريعية تتعلق بالعمل الإعلامي، وكذلك العمل على نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية وضرورة الاستفادة من التجارب التي بدأت في هذا السياق، والبناء عليها بهدف الحد من انتشار الإشاعات وتفادي التجاوزات المهنية والأخلاقية في المعلومات والأخبار المنشورة عبر أدوات الاتصال الحديثة.
كما يهدف البروتوكول، إلى التعاون في مجال الألعاب الإلكترونية، من خلال تبادل الخبرات التشريعية التي تتعلق بموضوع ما يتم تسجيله على مواد مرئية ومسموعة والاستفادة من تجارب البلدين التشريعية بهذا الخصوص، وعقد لقاءات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الإعلام المختلفة، وتكليف ممثلين من كلا الجانبين لتبادل التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بين البلدين.


وكذلك التعاون في مجال إعلام الطفل، من خلال تبادل الخبرات التشريعية المتعلقة بالتعليمات الخاصة ببرامج الأطفال، وتنظيم برامج تدريبية توعوية مشتركة للعمل على محو الأمية الإعلامية والتقنية لدى أولياء الأمور والشباب والأطفال في مجال نظم الحماية والمتابعة، والاستفادة مما قام به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن، وكذلك تبادل الدراسات والأبحاث المتعلقة بدور التشريعات الإعلامية في حماية الأطفال من الرسائل الإعلامية السيئة.


كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي، من خلال وضع رؤى مشتركة للعمل على مواجهة التحديات التي تفرض نفسها على الإعلام العربي، والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير المعلومات والبيانات التي تخدم الخطط الإعلامية للدولتين، على أن يتم تشكيل لجنة لبحث القضايا الإعلامية المشتركة بين البلدين، كذلك دعوة الصحفيين وقيادات العمل الإعلامي في الأردن لزيارة مصر واللقاء بزملائهم في المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية للتعرف عن كثب على التطورات التي شهدها العمل الإعلامي المصري في إطار النهضة الجديدة والشاملة، والتباحث في كيفية الاستفادة من التجارب الإعلامية والاتصالية المتقدمة في كلا البلدين، وتشجيع تبادل منتظم لزيارات الخبراء والإعلاميين والصحفيين والوفود الإعلامية الرسمية من كل طرف للاطلاع على تجارب وخبرات الطرف الآخر، بهدف تمتين الصلات المهنية بين الطرفين.


كذلك التعاون في مجال الإنتاج المشترك، من خلال التعاون في مجال تراخيص مؤسسات وشركات الإنتاج، وتبادل الخبرة التشريعية بين القانونيين العاملين في هذا المجال للاستفادة من التشريعات المنظمة لهذا العمل في كلا البلدين، وكذلك التعاون بين البلدين في تقديم دراسات مشتركة تضمن المحتوى الإعلامي الذي يتم إنتاجه وما يحمله من مضامين سلبية يجب الحد منها.
جدير بالذكر أن مراسم توقيع البروتوكول تمت خلال أعمال الدورة الـ ٣٢ للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

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