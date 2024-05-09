نورا علي وزينة وصوفيا يحتفلن بنجاح أغانيهن

احتفل عدد من المطربين بتقطيع التورتة والاحتفال بنجاح أغانيهم التي طرحت في الفترة الأخيرة ومنهم المطربة زينة صاحبة أغنية مبهتمش ونورا علي صاحبة اغنية ويعشموك والمطربة صوفيا صاحبة أغنية بتحكي في إيه .
وأعرب المطربون عن سعادتهم بتعاونهم مع الشركة التي حققت نجاحات لكبار المطربين قبل ذلك من مصر والوطن العربى، واعتبروا هذا التعاون مرحلة جديدة في مسيرتهم الغنائية، موجهين الشكر لكل من دعمهم .
وأكدوا أنهم تعاونوا في تلك الأغانى مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم الملحن محمد يحيي والملحن وليد سعد والشاعر خالد تاج الدين والشاعر ملاك عادل، ويمطمحون بالمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة .