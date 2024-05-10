دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

خرجت مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها بتصريحات جديدة من داخل محبسها وقالت ان دجال ايطالي وراء ارتكابها الجريمة الشنعاء بعد ان سلبها ارادتها وتحكم في افكارها وتصرفاتها.

اعترافات جديدة من قاتلة طفلتها

قالت المضيفة في تصريحات صحفية لمن داخل محبسها، إنها تعرضت للتضليل من جانب "دجال إيطالي" يزعم أنه "معالج روحاني" تعرفت عليه في إطار اهتمامها بجلسات العلاج الروحاني والعلاج بالطاقة، لكنها اكتشفت لاحقا أنه سلبها إرادتها، وأصبح يتحكم بها مستخدما قدرات خارقة لا يعرفها البشر العاديون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: