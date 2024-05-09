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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للشعر على المسرح الصغير

الأوبرا
الأوبرا

فى إطار متابعات الثقافة المصرية للمناسبات المتخصصة تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليوم العالمى  للشعر خلال لقاء يقام بالتعاون مع بيت الشعر العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الأحد 12 مايو بالمسرح الصغير.

يدير اللقاء الإعلامى الشاعر محمود شرف ويستضيف نخبة من الشعراء هم محمد صالح عرب ، عبد الرحمن مقلد ، فارس خضر ، عماد غزالى ، شيرين العدوي.

خلال اللقاء يتم الاحتفاء بشاعرى الدورة العاشرة لليوم العربى للشعر "صقر عليشى "سوريا" ، الراحل المجاهد سليمان البارونى "ليبيا" ، محمد المختار ولد اباه "موريتانيا " والدكتور عبد الاله بلقزير "المغرب" باعتبارهم رموز للثقافة العربية لعام 2024.

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