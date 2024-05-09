علاج وفحص 4800 رأس ماشية مجانا خلال قافلة بيطرية بالدقهلية

أعلن مركز التناسليات الحيوانية، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في الدقهلية من يوم ٤ /٥/ ٢٠٢٤ حتي ٩ /٥/ ٢٠٢٤ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظه لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين .

وصرح مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٦٦٨ حالة.

وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١١٦٢ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٦٦١ حالة وتم عمل ٢٩ عملية جراحية وتم تحصين ١٢٨٥ بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٤٨٠٥ حاله لدى ٢٠٦٨ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.