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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة أنتي الأهم تدين الانتهاكات الإسرائيلية للنساء والفتيات العالقات في رفح

صدى البلد

نشرت مبادرة أنتي الأهم على صفحتها الرسمية بيان أدانت فيه ما قامت به إسرائــيل من سيطرتها على الجانب الفلســطيني لمعبر رفــح، وأن ما حدث يعد خطوة خطيرة في الانتهـ.ـاكات الاسرائـ.ـيلية المتواصلة ضد القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم إن هذا الانتهاك الإسرائيلي يعد تهديـ.ـدًا صريحًا لحياة المواطنين الفلسـ.طينـ.ـيين بإعاقة وصول الغذاء والدواء إليهم وتنقلهم، لذا على العالم أن يمارس الضغط على الكيــان الصهــيونــي المتعنت لإنهاء هذه الأزمة، كما أن ما يفعله جيش الاحتـ.ـلال الإسرائـ.ـيلي يؤخر عملية الوصول إلى حلول ويعوق الجهود التي يبذلها الوسطاء من أجل الاستقرار في المنطقة ووقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسـ.ـطيـ.ـني الأعزل.


وتسألت الفخراني أين هي حقوق المرأة الفلسطـ.ـينية في قطاع غـ.ـزة! حين أصبحت مُخيرة بين الموت أو استشهاد فلذات أكبادها أو إبـ.ـادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري. 


وأضافت الفخراني نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي ، وأصبح حلق البنات الشهيدات وسام على صدر الآباء، مطالبة المجتمع الدولي تحمل ما تتخذه دولة الاحتـ.ـلال منفردة من تصرفات تعرقل إنهاء الصراع والحروب خاصة مع المحاولات المضنية التي بذلتها مصر و الوسطاء لإنهاء هذا الأمر.


واختتمت الفخراني أن العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن للضرب المبرح، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات.

رفح حقوق الإنسان أنتي الأهم

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