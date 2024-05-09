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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السورية بتول بني ضيفة سعد الصغير وتغني لوردة

صدى البلد

تحل اليوم الخميس وغدا الجمعة المطربة بتول بني نجمة برنامج ذا فويس ضيفة على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير في العاشرة مساء، وتتحدث بتول عن كواليس أغانيها التي قدمتها في مشوارها، وقدمت خلال الحلقة عدد منها كما غنت لوردة، وتطرق الحديث عن متعهد الحفلات إيلي حرفوش.

وطرحت مؤخرا النجمة السورية بتول بني أحدث أغانيها التي تحمل إسم “انت محبوبي” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد درويش والحان عمار الديرانى، وإخراج عمر أيمن، وتخطت الأغنية حاجز تحقيق 100 الف مشاهدة على اليوتيوب، ولاقت اعجاب الكثير .

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وتقول كلمات الأغنية ” مهما حاولت خبي مبين حبك بعينيي ومبين برعشة قلبي، كل ما تلمس ايديي حضرة جنابك حضرة جنابك، معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك، انتا محبوبي انتا محبوبي ع اسمك محسوبة ومكتوبة، انتا الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي حبك يا عمري ساكن جواتي معيشني الفرحة بكل اوقاتي، هديتك انا اليوم روحي هدية وبكرا يا حبي الأحلي اتي انتا محبوبي انتا محبوبي، ع اسمك محسوبة ومكتوبة انت الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي .

بتول بني مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج “ذا فويس” عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.

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