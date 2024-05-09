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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول بعثة نادي الزمالك مطار وجدة بالمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان

صدى البلد

وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار  وجدة بالمغرب ، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي في استقبال البعثة في المطار وسعد عابدين إداري الفريق ، وستتوجه البعثة بالحافلة إلى مقر فندق الإقامة في مدينة السعيدية.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم  قائمة الزمالك كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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