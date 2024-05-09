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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احتفالات باليوبيل الماسي لبدء العمل بمستشفيات جامعة عين شمس| تفاصيل

صدى البلد

انعقد المؤتمر التاسع لقسم التخدير والرعاية المركزة جامعة عين شمس وصرح الدكتور محمد حسام رئيس القسم ورئيس المؤتمر  ان المؤتمر يأتي في نطاق احتفالية اليوبيل الماسي لبدء العمل بمستشفيات الجامعة .

 وأوضح حسام حجم التوسعات بالقسم والتي شملت ١٠٠ غرفة عمليات و٣٥٠ سرير رعاية مركزة بالإضافة لخدمات علاج الالم .


وأفصح الدكتور محمد اسماعيل مستشار عميد الطب لشؤون الرعايات عن قرب الانتهاء من مشروعات المدينة الطبية والتي تشمل اكبر مستشفى للطوارئ بالمنطقة وبها ٨غرف عمليات و٦٦ سرير رعاية مركزة بالإضافة لقسم الطوارئ بالمستوي العالمي من حيث التصميم والتجهيزات .


وصرح الدكتور وليد الطاهر سكرتير المؤتمر أن المؤتمر ضم ورش عمل مختلفه لكل مجالات التخدير و الرعاية المركزه وعلاج الالم وذلك لتدريب شباب الاطباء .


وصرحت دكتورة هديل مجدى رئيس اللجنه العلميه ان عدد المحاضرين يفوق ٦٠محاصر من كافه جامعات والهيئات التعليمية من داخل وخارج مصر .


وقد أوضحت دكتور ه داليا أحمد رئيس اللجنه المنظمه عن حجم المشاركة الواسعة من أطباء التخدير والرعاية من مصر وخارجها بالإضافة لمعرض ضم عدد كبير من شركات الادويه والأجهزة الطبيه كراعيين للمؤتمر وقد تم نقل المؤتمر بخاصيه الزووم لاطباء داخل وخارج مصر للتواصل الفعال.

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