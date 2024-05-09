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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وسطية الخطاب الديني.. محاضرة بمعهد إعداد القادة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل معهد إعداد القادة، الشيخ الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، لمحاورة طلاب اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية، حول وسطية الخطاب الديني في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به المعهد كمنارة تدريبية.

وأكد الشيخ مصطفى عبدالسلام، أهمية وسطية الخطاب الديني في تحقيق الاستقرار الفكري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوسطية تعد حلاً وسطاً بين التطرف والتسامح المفرط، وأنها تحافظ على توازن الفكر الديني وتحمي المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

ومن جانبه، شدد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية تعزيز الوعي بين الشباب حول هذا الموضوع، وتشجيعهم على التفكير بشكل منطقي وعقلاني، وتجنب الوقوع في فخ التطرف والأفكار المغلوطة، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار همام، إلى أن تنظيم مثل هذه المحاضرات يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الفكري والاجتماعي في المجتمع، ويعد جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للمعهد في بناء جيل مثقف ومتحضر يحمل قيم الوسطية والتسامح.

وتابع: أن المعهد يحرص دائماً على تأهيل الكوادر الشبابية وبناء الوعي من خلال برامجه ومحاضراته المقدمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، ومواجهة الفكر المتطرف، لذا جاء دور المعهد في تنوير وتبصير شباب المعاهد المصرية والكليات التكنولوجية بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تراود فكر الشباب، والعمل على نشر روح الانتماء للوطن.

بينما أكد الدكتور ممدوح سيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم والطلاب، أهمية مثل هذه اللقاءات والمحاضرات في توعية الشباب وتزويدهم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تراودهم، مضيفا “أن الشباب هم عماد المجتمع ولبنة بنائه، ولذلك يجب علينا العمل على تأهيلهم وتسليحهم بالفكر السليم والمعرفة الصحيحة، بعيداً عن الأفكار المتطرفة والمغلوطة”.

توعية الشباب الجامعي

وأضاف: “نحن نولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب الجامعي، لأنهم يمثلون النخبة المثقفة في المجتمع، ولديهم القدرة على نشر الفكر السليم والوسطي بين أقرانهم وفي محيطهم الاجتماعي”، مشيدا بجهود معهد إعداد القادة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية.

كما أشاد د. ممدوح بجهود معهد إعداد القادة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية.

وتستكمل مجالات التسابق للفوج الثاني فى " صحف الحائط، الخط العربي، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإنشاد الديني، الإلقاء والخطابة، والترانيم الدينية، ويعقد اللقاء بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور ممدوح سيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أسامة محمد صلاح، مدير إدارة النشاط الثقافي.

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