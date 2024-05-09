موديز ترفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فأن هذه المره الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الإتماني الأردني منذ ٢١ عام بعد ثباته عبر التحديات الاقليميه و العالميه التي عصفت منذ ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاد انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي و الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.

ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي”.

وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مه انشاء وزارة الاستثمار.