مواطنون يؤكدون دعمهم للقيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا يرصد دعم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للقيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية .

وقال مواطن في التقرير :" الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم فلسطين وقطاع غزة ومصر تقدم المساعدة للأشقاء في قطاع غزة دائما ".

وأضاف مواطن أخر :" أوجه الشكر للرئيس السيسي على موقف الدولة من القضية الفلسطينية والاستمرار في دعم غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، أن الوزارة تفقد كل ساعة بعض الجرحى من الكشوفات السابقة والتي كانت تنتظر السفر للدول المجاورة، ولكن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح حالت دول سفر هؤلاء الجرحى.

وأشارت الوزارة إلى أن ايقاف مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح عن العمل بسبب القصف وتهديد الاحتلال الإسرائيلي.