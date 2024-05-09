مدبولي لـ"الخصاونة": مصر استطاعت تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونجحت في جذب الاستثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وفي مستهل كلمته خلال المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بالدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والوفد المرافق له من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق الروابط التي تجمع بين مصر والأردن، بدءاً من العلاقة الأخوية التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات بين القاهرة وعمّان؛ ليس فقط على المستوى الثنائي بل أيضا على صعيد التنسيق التام في المواقف على المستويين الإقليمي والدولي. كما امتد أفق علاقات البلدين لمستوى التعاون الاستراتيجي الشامل مع دول الجوار ، وهو ما بدأ أولا في التعاون الثلاثي مع العراق، ليمتد بعد ذلك إلى تعاون رباعي في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع الإمارات والبحرين والتي انضمت له المغرب مؤخراً ليصبح تعاوناً خماسياً.

وأشار إلى أنه شرُف بصحبة الدكتور بشر الخصاونة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقل "الخصاونة" رسالة من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على عمق العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء: تناول الاجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023 وصولًا إلى التطورات الأخيرة أمس في مدينة رفح، كما تم التأكيد على أن مصر والأردن تتشاركان رؤية واحدة، وتم التطرق إلى أن جلالة ملك الأردن يُثمن جهود الوساطة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدورية انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ودورها الفعّال في تنفيذ القرارت الخاصة بما يتم التوافق عليه بين الجانبين، مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون القائم في مجالات النقل خاصة مشروع الجسر العربي الخاص بتيسير حركة نقل البضائع عبر المدن الأردنية والموانئ المصرية، فضلاً عن التعاون في المجالات الصناعية والأدوية والغاز الطبيعي والربط الكهربائي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة مستويات التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونجحت في جذب حزمة من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا في السياق نفسه إلى نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر، وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى نجاح التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد شواهد الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية هو تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي يرتادها اليوم ما يزيد على 50 ألف موظف، ومن المنتظر في غضون مدة قصيرة أن يزيد عدد السكان في العاصمة بوجه عام.

وأضاف: نجحت الحكومة في إنجاز عدد من المشروعات القومية الأخرى بدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي أحد ملامح الجمهورية الجديدة.

كما تطرق إلى المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ضمن رؤية مصر التنموية لعام 2030، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري بما يسمح بتعظيم عوائده من قطاعات مختلفة.

وأكد أن مصر تسعى لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، فضلاً عن الأثر السلبي الشديد لهذه الأحداث على حركة التجارة العالمية إذ ارتفعت تكلفة التجارة البينية ومصروفات الشحن ورسوم التأمين.

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء أنه يجب أن ننظر من الآن لمرحلة ما بعد الحرب وجهود إعمار قطاع غزة، من أجل استعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع وهو ما يسهم في إفشال أي مخططات لتهجير سكان غزة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة العليا المشتركة فيما يتعلق بملفات التعاون المشتركة، مشيدًا بجهود الجانبين لحل عدد كبير من المشكلات المتعلقة بالعاملين المصريين في الأردن، وفي هذا الصدد، أثنى رئيس الوزراء على الدعم الدائم من قِبل الحكومة الأردنية للعمال المصريين خاصة فيما يتعلق بتقنين الأوضاع.