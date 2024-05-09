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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: التوأم أسطورة مصرية.. وهم اللي علمونا نقاتل في الملعب

صدى البلد

صرح أحمد حسام " ميدو " نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن التوءم حسام وإبراهيم حسن أسطورة مصرية حيث دائما يقومان بتعليم اللاعبين القتال داخل الملعب.


وأوضح  أحمد حسام " ميدو "  خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى سوف يتواجد فى معسكر الفراعنة القادم  ولابد من التعامل مع هذه الأزمات باحترافيه من جانب الطرفين ".

وتابع  أحمد حسام " ميدو " : أتمنى استمرار اياد العسقلاني فى الاحتراف الأوروبى حيث اللاعب يمتلك موهبة كبيرة ويسعى للانتقال إلى أحد الأندية الإيطالية او الإسبانية حيث قمت بتصعيد اللاعب أثناء تولى تدريب فريق الإسماعيلي واللاعب من مواليد 2004  ".

وتطرق أحمد حسام " ميدو " للحديث عن مواجهة الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية : الزمالك يحتاج الاحتفاظ بشباكه نظيفة في أول 30 دقيقة من عمر اللقاء ثم يسير الوقت فى صالح الفريق الأبيض ".

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