ضحى خالد تتأهل للدور قبل النهائي في بطولة العالم للباراكانوي بالمجر

تأهلت لاعبة للباراكانوي ضحى خالد إلي الدور النصف نهائي في بطولة العالم، لتشارك غدا مع اللاعبة سلوي إيهاب التي تأهلت صباح اليوم إلى الدور قبل النهائي، بعد المشاركة في التصفيات.



وكان قد شارك اليوم لاعبي المنتخب المصري للباراكانوي في تصفيات بطولة العالم للباراكانوي بالمجر و التي تستمر حتي 13 مايو الجاري، وتعتبر آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك و يرافقه محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، واللاعبين أحمد نجيب، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد.