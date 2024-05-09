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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تختتم البرنامج التدريبي "متطلبات سلامة الغذاء"

صدى البلد

اختتمت غرفة الصناعات الغذائية، البرنامج التدريبي لمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري (ERAS) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برنامجا تدريبيا حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة بتعزيز أوجه الشراكة مع مختلف الجهات الإنمائية الدولية ومشروعات التعاون التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة استكمالا لجهود الغرفة في مساندة المصانع على التطوير ورفع تنافسية المنتجات الغذائية.

وصرحت ريهام غازي مدير إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، بأن برنامج إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء يأتي في ضوء التعاون المثمر والبناء بين الغرفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرة إلى مشاركة نحو 29 شركة غذائية أعضاء الغرفة بالبرنامج.

وقالت: تناول البرنامج شرح بعض الموضوعات الهامة للتحقق من استيفاء المصانع لمتطلبات سلامة الغذاء، منها الوثائق والسجلات والتعاقدات المطلوبة وفقاً لقوائم الفحص المحدثة للهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم اختبار تجربة القدرة على سحب واسترجاع المنتجات غير المطابقة من الموزعين والاسواق، الى جانب اجراء تجربة تتبع فعلى للتحقق من جميع النماذج.

كذلك تم التطرق الى أهمية تجميع كافة السجلات التشغيلية المتبعة مع المنتج خلال خطوات الإنتاج ومنها اذن إضافة المواد الخام بالمخازن موضح رقم التشغيل واسم المورد، واذن صرف المواد الخام، وجميع سجلات نقاط التحكم الحرجة، وسجلات صيانة المعدات والآلات وسجل الاعطال اليومى، وسجلات متابعة البرامج التمهيدية لسلامة الغذاء مثل مكافحة الآفات والنظافة والتطهير والتحكم فى الموردين واذن صرف المنتجات النهائية مبين رقم الباتش للمنتج النهائي للمبيعات بالإضافة الى قائمة توزيع المنتجات النهائية موضحا بها ارقام التشغيل.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية، استمرار التعاون مع مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم برامج تدريبية أخري، منها برنامج مختص بحوكمة المنشآت وفقًا لمتطلبات الأيزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية والإفصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.

وخلال العام الماضي نفذت الغرفة 51 برنامج تدريبي استفاد منه 1377 متدرب في مجالات تختص بسلامة الغذاء والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

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