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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يستبدل رئيس العمليات الخاصة للمرة الثانية في ستة أشهر

زيلينسكي
زيلينسكي

في خطوة تشير إلى التحولات المستمرة داخل القيادة العسكرية الأوكرانية، استبدل الرئيس فولوديمير زيلينسكي قائد قواته الخاصة، وهو التغيير الثاني من نوعه خلال ستة أشهر.

 تم إقالة العقيد سيرهي لوبانشوك من منصبه، وتعيين العميد أولكسندر تريباك خلفًا له. ولم يقدم الإعلان، الذي صدر عبر مراسيم على الموقع الإلكتروني للرئيس، أي مبرر واضح للقرار، كما ذكرت رويترز.

يجلب العميد تريباك معه ثروة من الخبرة، لا سيما في العمليات الدفاعية ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا منذ عام 2014. وتؤكد مشاركته في قيادة الجهود لصد الهجوم الروسي على مطار دونيتسك براعته الاستراتيجية ومؤهلاته القتالية.

يأتي هذا التغيير الأخير في التسلسل الهرمي العسكري في أوكرانيا بعد سلسلة من التغييرات التي بدأها الرئيس زيلينسكي في وقت سابق من هذا العام. وفي فبراير، أجرى زيلينسكي تغييراً كبيراً من خلال استبدال القائد الأعلى فاليري زالوزني بقائد القوات البرية آنذاك أولكسندر سيرسكي. وأشار الرئيس إلى الحاجة إلى قيادة عسكرية جديدة للتعامل بشكل أفضل مع المتطلبات اليومية للقوات وتعهد "بإعادة تشغيل" النظام من خلال تعيين قادة متمرسين.

وتعكس هذه التغييرات المتعاقبة على رأس القوات المسلحة الأوكرانية التزام زيلينسكي بضمان القيادة الفعالة والاستجابة داخل المؤسسة العسكرية. 

بينما تستمر أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، بما في ذلك التوترات المستمرة مع روسيا والحركات الانفصالية في المناطق الشرقية، فإن اختيار القادة ذوي الخبرة والقادرة يظل أمراً بالغ الأهمية لحماية المصالح الوطنية والسلامة الإقليمية.

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