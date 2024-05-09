محافظة أسوان: عدم السماح بأي تأخير للانتهاء من مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز إدفو ، وذلك بمرافقة فريق وحدة حياة كريمة ، ومدير المشروعات بالمحافظة ، علاوة على نائب رئيس مركز ومدينة إدفو ، ومديرى المشروعات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ، فضلاً عن مسئولى الشركات المنفذه.

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أن مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 19مشروعاً متنوع ما بين وحدات إطفاء ومواقف للسيارات ، بالإضافة إلى الأسواق التجارية.

وأشار السكرتير المساعد إلى الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إنشاء سوق الكرابلة بالرمادى قبلى ، وإنشاء وحدة الإطفاء بالنخل بالرمادى بحرى ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء موقف السيارات بالغنيميه بالرمادى بحرى، وإنشاء وحدة الإطفاء بقرية عمرو بن العاص بوادى الصعايدة ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء موقف سيارات الشيخ عامر بمدينة إدفو.

حياة كريمة

وشدد اللواء ياسر عبد الشافى خلال الجولة الميدانية على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .