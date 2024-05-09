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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكشن في الكمين .. مطاردة شقيقتين مخمورتين بأكتوبر

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاتين شقيقتين المتهمتان باقتحام كمين أمني بسيارة ملاكي في حالة سكر والتعدي بالسب والقذف على قوة الكمين بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قول أمني متمركز بإحدى المناطق بدائرة القسم، يفيد باقتحام سيارة ملاكي قيادة فتاتين شقيقتين الكمين في حالة سكر وبحوزتهما زجاجة خمور وتعدتا بالسب والقذف على قوة الكمين وحاولتا الهروب بالسيارة  فطاردتهما قوة امنية حتى تمكنت من محاصرتهما وضطبهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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