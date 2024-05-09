استشهاد فلسطينيين.. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يطالب بوقف الإنزالات الجوية

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ارتفاع أعداد الشهداء الذين قضوا جراء عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات إلى 21 مواطناً، بعد إرتقاء شهيدين خلال آخر عملية إنزال جوي للمساعدات، في منطقة الكرامة قرب مسجد معاذ بن جبل، حيث سقطت واحدة من المظلات على سقف زينقو لأحد المخازن، ما أوقع السقف على المواطنين المتجمهرين لتلقي المساعدات، فاستشهد اثنين من المواطنين وأصيب 4 آخرون بجراح متوسطة.

ومن جديد؛ فقد أكد معروف أن عمليات إنزال المساعدات جوا باتت تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين، فضلا أنها لا تشكل معالجة حقيقية للحد من أزمة الأمن الغذائي التي تعصف بشمال غزة، لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وبعضها يُلقى داخل أراضينا المحتلة أو بالقرب من السياج الفاصل بالمناطق الخطرة، وجزءاً منها يسقط فوق رؤوس المواطنين؛ ما يُعرّض حياة المواطنين للخطر الشديد، ويكرر سيناريو استشهادهم جراء هذه الإنزالات الجوية الخاطئة للمساعدات.

ودعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة الخاطئة وغير المُجدية، مطالبا بتفعيل عمل المعابر البرية بشكل كامل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى مواطنينا في شمال غزة، حيث تبين من خلال الحصر الميداني والمتابعة أن 30% من حمولة هذه الإنزالات ألقيت في البحر أو داخل السياج أو بالقرب منه في مناطق يمنع جيش الاحتلال الوصول إليها.

وقال "نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لجريمة إغلاق المعابر ولحرب التجويع التي تأتي استمرارا للحصار الظالم ولجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا بكل سادية وتجرد من القيم الإنسانية.

وأضاف" نُطالب كل المنظمات الأممية والدولية وفي مقدمتها "الأونروا" بالقيام بدورها المنوط بها، ونطالب كل دول العالم بالخروج من مربع الإدانات والشجب وممارسة دور عملي لوقف سياسة التجويع وفتح جميع المعابر فوراً ووقف الجرائم المرّكبة والمتواصلة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

ويذكر أن 12 مواطناً استشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، وهم يحاولون الحصول على المساعدات التي وقعت بالبحر، واستشهد 8 آخرين بسبب التدافع أو سقوط الحمولة عليهم دون أن تفتح المظلات، واستشهد أحد المواطنين جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال خلال محاولته الوصول لأماكن سقوط المظلات بالقرب من السياج الفاصل.