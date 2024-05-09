منتدى طابة يناقش السعادة بين الشباب

عقدت مؤسسة طابة التي يرأسها الحبيب علي الجفري الحلقة العشرين من منتدى طابة للشباب بعنوان "السعادة بين الشباب" وأدارها د. يوسف الورداني مساعد وزير الشباب الأسبق وبحضور د. أيمن عبدالوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ناقش المنتدى ما تشير إليه الدراسات واستطلاعات الرأى العالمية من أن الشباب من جيل زد يعتبر من اقل الأجيال سعادة، وأن ذلك يرجع إلى جملة من العوامل أهمها معاناتهم مما يشبه أزمة منتصف العمر، وأن نسب سعادة الشباب تتراوح بين أقاليم العالم المختلفة لتبلغ أقصاها في أمريكا الشمالية وكندا ثم دول أوروبا الغربية.

وهدف اللقاء إلى اختبار هذه الفرضية بين الشباب المصري من جيل زد (الجيل زد هي المجموعة التي تلي جيل الألفية)، وتحديد أبرز العوامل المؤثرة علي معدلات رضا الشباب وسعادتهم. وتحديد الوزن النسبي لاثر العوامل الذاتية والمحلية والاقليمية عليهم مع استعراض أبرز المبادرات الشبابية القائمة حاليا في مجال الصحة النفسية للشباب، والادوار المطلوبة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة معدلات رضا الشباب.



بدأ اللقاء باستعراض المفاهيم المختلفة للسعادة بين الشباب، فطرحت تعريفات متنوعة بين التعريفات الذاتية التي تركز على رؤية الشخص للسعادة ومنظور يركز على أن السعادة تختلف من شخص لآخر، لكنها تدور في فلك حرية الشخص في تعريف السعادة كما يراها، وبين تعريفات موضوعية ركزت على تعريف السعادة في ذاتها بعيداً عن الأفراد بأعينهم، وتم طرح رؤى لا تنفي البعد الذاتي بل تجعل الرؤية الموضوعية أساس للانطلاق نحو تعريف السعادة، وطُرح تعريف حظى بنسبة من اتفاق الحضور على أنها تتضمن الحصول على جزء من الحرية بحيث يحصل الإنسان على ما يريده فعلا، بالإضافة إلى قدر من المعرفة والمعنى بما يؤهل الفرد على الشعور بالرضا والارتياح.



كما ناقش الصالون علاقة السعادة بعدد من المتغيرات، ومنها الدين إلى أي مدى يحقق السعادة للفرد، فمن الحضور من رأى أنه يوفر للفرد الشعور بالرضا من خلال ممارسة الشعائر التعبدسة ومن خلال الحالة الروحانية التي يوفرها للفرد بما تساعده على العيش في الحياة، بينما رأى آخرون أن السياق الغربي قد تم النظر فيه للدين كمسكن على الحياة البائسة وكوسيلة يتغلب بها الأفراد على الحياة البائسة، في مقابل ذلك. فإن الرؤية التعاقدية للدين بمعنى الرغبة في الحصول على الثواب الاني والنتيجة الفورية للعبادة قد تسبب إلى تفشي ظاهرة الالحاد، وهي الظاهرة التي تمثل المعاناة والألم لكن في حقيقتها هي بحث على السعادة الحقيقية، التي قد يتم تسليمها بالعديد من اللذات التي هي ليست بالضرورة السعادة.



وناقش المنتدى علاقة الجغرافيا بالسعادة، وإلى أي مدى يمكن أن تختلف المحافظات في الشعور بالسعادة، ورجحت الاجابات أن تعريف السعادة ومدى تعقد الحياة بالمكان هي التي تحدد نسبة الشعور بالسعادة، فكلما كانت الحياة أبسط كلما كان ذلك مؤشراً على درجة أكبر من السعادة، بينما في المدن الكبرى حيث تتعقد أساليب الحياة تقل مؤشرات الحياة، وأرجع بعض الحضور ذلك إلى أن السبب في استيراد مفهوم السعادة الذي لا يلائمنا وبالرغم من ذلك فإننا نسعى إلى تحقيق ذلك المفهوم الغريب عنا فتكون النتيجة مزيد من تأزم الوضع لا تحسنه.



واهتم المنتدى بطرح الأفكار والرؤى البديلة لتطوير مؤشرات وطنية لقياس السعادة، فمن منظور بديل رأى بعض الحضور أنه يتوجب بداية التعرف على السياق الذي نعيشه لنستطيع تطوير المؤشرات بناء على ذلك، وان يتم الاستعانة بالشباب وتمكينهم في تطوير تلك المؤشرات التي تسطيع فعلا التعبير عنهم، وطرح مبادرات تتخطى مستوى نقد المؤشرات الغربية أو الإشادة بها والوقوف عند ذلك الحد إلى تفعيل مؤشرات حقيقية، مستقى من تعريف جامع للسعادة متوافق عليه.