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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يهددون باستهداف أي سفن مرتبطة بنقل البضائع إلى إسرائيل

صدى البلد

أصدر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، تحذيراً خطيراً، يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الدائر بالبحر الأحمر. 

وأعلن الحوثي أن الجماعة ستستهدف بشكل نشط السفن المرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل، بغض النظر عن وجهتها المقصودة. 

ويأتي هذا الإعلان ردا على ما وصفه الحوثي بـ"العدوان الإسرائيلي على رفح" جنوب قطاع غزة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية يمثل تهديد الحوثيين تكثيفاً كبيراً في تكتيكاتهم، وهو ما يمثل ما أشار إليه الحوثي بـ "المرحلة الرابعة من التصعيد".

وألمح الحوثي بشكل ينذر بالسوء إلى مزيد من التصعيد، مشيراً إلى خطط "المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة"، ما يشير إلى استراتيجية مستدامة ومتعددة الأوجه تهدف إلى مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصور.

وتمتد تداعيات التهديد الحوثي إلى ما هو أبعد من المجال البحري المباشر. 

وأدت أشهر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل طرق الشحن العالمية، ما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا. علاوة على ذلك، تتزايد المخاوف من احتمال امتداد الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ورداً على هجمات الحوثيين السابقة على السفن، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين.

ومع ذلك، مع التهديد الأخير الذي يستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، يمثل الوضع تحديًا دبلوماسيًا وعسكريًا معقدًا للجهات الفاعلة الدولية.

مع تصاعد التوترات وتزايد شبح الصراع في البحر الأحمر، يواجه المجتمع الدولي مهمة شاقة تتمثل في التعامل مع وضع متقلب مع السعي إلى حماية طرق التجارة البحرية ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

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