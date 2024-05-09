إشادة برلمانية بزيادة حجم الاستثمارات بين مصر والأردن: ترفع النمو الاقتصادي من وإلى البلدين

نواب البرلمان عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن:

تسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين

الأمن القومي العربي الأمن القومي المصري وكلامها خط أحمر

مصر والأردن تربطهما علاقات قوية وممتدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية العلاقات بين مصر والأردن خصوصا بعد المباحثات التي أجراها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدي البلدين، مؤكدين أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين يسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين.

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن مصر والأردن تربطهما علاقات قوية وممتدة ولقاء مدبولي والخصاونة تأكيد عن وحدة مستقبل البلدين وترسيخ لأهدافهما الرامية لحدوث سلام شامل.

كوارث قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن انعقاد الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في هذا التوقيت يحمل أهمية ودلالات عديدة خاصة في ظل الأجواء المشتعلة المحيطة بالبلدين، والحديث هنا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من كوارث بشرية تهدد أمن المنطقة بأكملها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن من بين دلالات القمة الثانية والثلاثين حرص البلدين على مزيد من التعاون المشترك في كثير من المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، ولعل توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري وهيئة الإعلام بالأردن يعكس هذا الحرص، خاصة بعد نجاح العديد من البروتوكولات السابقة وعلى رأسها بروتوكول التفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وبروتوكول مجال الرقابة المالية والأوراق المالية.

وأشادت النائبة بالعلاقات التى تربط بين مصر والأردن، وبانتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن"، موضحا أن الأوضاع فى غزة تمثل مشكلة كبيرة فى ضوء الثوابت السياسية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت النائبة أيضا أن زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين يسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين.

ومن جانبه، قال علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والاردن يسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين، لافتا الي ان فكرة التبادل التجاري هي عبارة عن تبادل كمية معينة من السلع تقوم الدولة بتصديرها إلى دولة أخرى، للحصول على كمية من الواردات.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن تعتبر «وسيلة التبادل» إحدى وظائف المال حيث يعمل التبادل كأداة وسيطة يمكن أن يكون استخدامها للحصول على أي سلعة أو خدمة ويتجنب قيود المقايضة. حيث يجب أن يكون ما يريده المرء متطابقًا مع ما يقدمه الآخر.



واضاف عضو مجلس النواب أن قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن ارتفعت لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.



واشار النائب الي أن من أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 هي وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار، بالاضافة الي خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار و الات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار، وحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار، بالاضافة منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.



واوضح النائب أن الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، لاسيما أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %.

كما ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس السيسي والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن زيارة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية لمصر تأتي في إطار الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا اللقاء تأكيد على دعم الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن للقضية الفلسطينية، وأن الأمن القومي المصري والأردني واحد.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري وكلامها خط أحمر، ومصر والأردن يرفضان مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أمر مرفوض نهائيًا، والشعب المصري يقف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأكد أن موقف مصر حاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأردني اليوم يكشف بكل تأكيد عن دور مصر التاريخي والريادي في المنطقة، وتقدير كافة الدول العربية لقيادتها وحكمتها في معالجة الأمور وفي النظر للمشكلات والتعامل معها.

ونوه بأن مصر في قلب العالم العربي، وحاضرة في كل الملفات بقوة ورؤية صادقة، وتُشدد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ورفض الإرهاب والتطرف والميليشيات، مشيرًا إلى أن مصر طوال السنوات الماضية نجحت في تعزيز علاقاتها واستردت عافيتها وريادتها في مختلف المجالات، ولها كلمة قوية ومسموعة إقليميا ودوليًا، وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي وإنجازاته

وفي سياق آخر عقب المباحثات التي أجراها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدي البلدين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، عقد رئيسا الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحضور وفدي البلدين، استهله الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب بالدكتور بشر الخصاونة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لحضور اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تطرق أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكداً الرغبة الأكيدة في زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين.