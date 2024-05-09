مسئول إسرائيلي كبير لأكسيوس: مفاوضات الرهائن في القاهرة انتهت

صرح مسئول إسرائيلي كبير، بأن جولة مفاوضات الرهائن في القاهرة قد انتهت، وأن الوفد الإسرائيلي يعود إلى إسرائيل. وذكر المسؤول أن الوفد قدم في وقت سابق تحفظات إسرائيل بشأن رد حماس على الوسطاء المصريين والقطريين.

وتسلط هذا التصريحات الضوء على التوترات والتعقيدات المستمرة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المفاوضات التي يسرتها مصر وقطر، يبدو أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام التوصل إلى حل.

وفقا لأكسيوس، تأكيد المسؤول الإسرائيلي بأن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في رفح وغزة كما هو مخطط لها يسلط الضوء على التصميم على متابعة الأهداف الإستراتيجية وسط المناقشات الدبلوماسية. ويشير هذا إلى استمرار الاستراتيجية العسكرية الحالية على الرغم من المشاركة الدبلوماسية، مما يؤكد خطورة الوضع والتحديات التي تواجه إيجاد حل سلمي.