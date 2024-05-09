بعد ظهورها بوزن زائد.. راندا البحيري تكشف السبب

كشفت الفنانة راندا البحيري عن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، ووجهت رسالة إلى جمهورها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتبت راندا البحيري، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اطمنوا عليّ أنا كويسة جداااااا الحمد للهاللي كان مخليني مش فرحانه فتره طويله ان كان فيه أسرار كتير و حاجات مقولتهاش لبني آدم وحاولت أقولها للناس المعنيه بحلها ومعرفتش، بس بجد لما خرجت مني للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمد لله جداً.

وتابعت راندا البحيري: "إنما فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساساً ولا عايزه حاجه من حد والحمدلله أنا حالتي المادية كويسه جداً وشغاله في حاجات كتير تانيه غير التمثيل.



وأضافت: “بالنسبة للوزن الزائد اللي ظهرت بيه في حلقة الإعلامية الجميله أوي مروه صبري فأنا كنت خارجه من دور برد قاااااسي قعد معايا شهر خدت فيه ٣ علب مضاد حيوي و خدت دوا علشان اقدر أتنفس و خدت دوا للحساسيه الادويه خلت المياه تتحبس تحت الجلد”.



واسنطردت: “ده غير إن الزاويه اللي اتصورت منها كانت مش حلوه تماما و الاضاءه متظبطتش علي وشي صح”.

وتابعت: “وانا كنت مرتبطه ببرنامجين، برنامج مروه صبري وبعدها ب ١٨ ساعه برنامج مروه عبد المنعم علي قناة الشمس وبالرغم من ان الوزن الزائد مش حاجه المفروض أطلع أبررها بس أنا حبيت أوضح مش أبرر علشان لاحظت إن فعلاً فيه ناس خافت عليّ و فيه ناس تانيه ابتدت تطلع إشاعات ان فيه عندي حاجه اكبر من كده بس الحمدلله أنا بطمنكم مفيش اي حاجه وا صلا المياه اللي تحت الجلد دي نزلت بعد تصوير البرنامج ب ٤٨ ساعه وانا دلوقتي حالا احسن بكتير اوي اوي”.