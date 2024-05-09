حزب المؤتمر: القطاع الزراعي عمود أساسي لبناء الدولة ودعم الاقتصاد الوطني

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بمشروع مستقبل مصر وتوفير كافة الخدمات اللازمة للتوسع في المشروع من كهرباء ومياه وبنية تحتية، تعكس الرؤية الاستراتيجية والاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.







وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن تعزيز الإنتاج الزراعي والاهتمام بالرقعة الزراعية دليل على أن القطاع الزراعي عمود أساسي لبناء الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد القبطان محمود جبر، أن هذه التوجيهات من شأنها تحقيق خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تستهدف تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم التصدير، وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي تخفيف حدة التحديات التي تواجه الدولة حاليًّا، ما يؤدي إلى السيطرة على الأسعار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات، ومنها مشروع توشكى وشرق العوينات والفرافرة ومستقبل مصر لتحقيق الاستثمار الزراعي في الخير والنماء.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعم غير محدود من خلال المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي.