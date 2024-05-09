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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير مركز مصر لريادة الأعمال تؤكد أهمية الاستثمار في التعليم والصحة

صدى البلد

شاركت د. هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في حفل ختام مسابقة تطوير مصر للابتكار في جولتها الخامسة والتي عقدتها شركة تطوير مصر، بحضور نخبة من الاقتصاديين ورواد الأعمال.

وخلال كلمتها أشارت د. هبة ذكي إلى التحديات التي يتعرض لها العالم حاليا نتيجة للصراعات الجيوسياسية والأزمات المالية وتداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، موضحة أنه مع ازدياد درجات التعقد تزداد معها درجة عدم اليقين، ما يستتبعه صعوبة التنبؤ بالمستقبل، ولمواجهة هذا الوضع يجب أن تتسم المجتمعات بقدر من المرونة والقدرة على التكييف، مشيرة إلى أن ما يساعد تلك المجتمعات على مواجهة التحديات، هو قدرتها على الابتكار.

وأكدت مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أهمية الاستثمار في التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعليم ريادة الأعمال في المدارس حتى تتشكل عقلية الطالب منذ الصغر على طريقة التفكير المبنية على حل المشكلات وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

واستعرضت د. هبة ذكي إنجازات مصر في ملف ريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بملف ريادة الأعمال والابتكار الذي يعد نشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي، لافتة إلى إنشاء مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليكون المسئول عن إدارة ملف الابتكار وريادة الأعمال تحت مظلة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية للوزارة.

وقالت ذكي إنه خلال العام الماضي تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من أهمها إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتكون نافذة لرواد الاعمال وصناع القرار والمستثمرين، كما تم تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على ذات المنصة والذي يحتوى على أكثر من 72 برنامجا تدريبيا متاح بأربع لغات العربية، الانجليزية، الفرنسية، بالاضافة للغة الإشارة، وجار العمل على إضافة مقررات أخري من "مبادرة 100 مليون متعلم" المقدمة من جامعة ثندربيرد بالولايات المتحدة. بالإضافة إلى إطلاق 3 برامج لما قبل الاحتضان في مجالات صناعة الأزياء المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي صناعات الجيل الرابع وتخريج نحو 60 مشروعا في هذه المجالات الثلاثة.

وتابعت أنه تم تقديم 6 دورات من معسكرات توليد الأفكار استفاد منها ما يقرب من 300 شاب وشابة من كل المحافظات، كما تم خلال العام الماضي اعتماد المركز من قبل جامعة ميزوري بالولايات المتحدة كمركز تعليمي معتمد في مجال تقديم خدمات ريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى برتوكول التعاون بين معهد الحوكمة ممثلا في مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار شراكة حكومية هي الأولى من نوعها لتنفيذ مجموعة من الانشطة، منها إطلاق البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة - ستارتب مصر “ و الذي سيتم فتح باب التقدم له في الحفل السنوي للمركز المزمع عقده الشهر المقبل.

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