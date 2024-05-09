البحرين.. حمد بن عيسى يصدر أمرا ملكيا عاجلا



أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، أمرٌ ملكي رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

ونص الأمر الملكي في مادته الأولي على أن تُشكَّل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

1- القاضي إبراهيم سلمان محمد الجفن.

2- القاضي محمود سلمان محمود الصديقي.

3- المستشار نايف يوسف محمد محمود.

4- الأستاذ عدنان السيد علي جواد الوداعي.

5- السيد حمد سلمان تقي.

6- الشيخ محمد بن علي آل خليفة.

7- السيد أحمد عبد الرحمن محمد.

8- الدكتور حميد أحمد حسين.

9- السيدة روضة سلمان العرادي.

10- الدكتورة حورية عباس حسن.

11- السيد فهد عبدالله المعلى.

12- الدكتور عبدالله خليفة الذوادي.



تكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات

ونصت المادة الثانية على أن يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.