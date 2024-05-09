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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة المخابرات المركزية يختتم محادثات الرهائن عائدا لواشنطن

صدى البلد

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيعود إلى واشنطن بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة بشأن الرهائن التي جرت في مصر وقطر وإسرائيل.

وفقا لأكسيوس، تضمنت المحادثات، التي تهدف إلى حل مشكلة الرهائن المستمرة، مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل. وتؤكد مشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية خطورة الوضع والتزام الولايات المتحدة بإيجاد حل.

يأتي إعلان كيربي وسط تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وغزة. ويراقب البيت الأبيض التطورات عن كثب ويشارك بنشاط في الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع.

تشير عودة المدير بيرنز إلى لحظة محورية في عملية التفاوض. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة للمحادثات، أكد كيربي مجددا التزام الإدارة بالتوصل إلى حل سلمي وضمان سلامة جميع الأفراد المعنيين.

 

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