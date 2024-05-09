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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد كشك: «جودر» عمل فني للتاريخ..واللى مينجحش مع السقا ميعرفش ينجح تاني

صدى البلد

كشف الفنان أحمد كشك عن كواليس مشاركته في مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، خلال دراما رمضان 2024، موضحا أنه تعاقد على المسلسل منذ العام الماضي، مضيفاً خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج «عيش صباحك»، مع فانا إمام ويوسف التهامي، على «نجوم إف إم»، أنه عند التعاقد على العمل كان من المفترض أن يحمل اسم “ألف ليلة وليلة” وكان سيعرض في 30 حلقة وليس 15حلقة كما عرض مؤخرًا.

تابع كشك قائلا: «في أول يوم تصوير مسلسل جودر، ذاكرت الشخصية لكن بطاقة معينة، ولاقى الدور إعجابي لكنني لم أصور أعمال من هذه النوعية من قبل، لكن مع أول يوم للتصوير شعرت أننا أمام عمل فني قوي».

وأكد: «شعرت أنني أمام عمل مهم جدًا في أول يوم تصوير، وبمثابة إضافة مهمة لمكتبة أعمالي الفنية، واتخضيت وقلت ينفع أرجع أذاكر دوري مرة أخرى؟، وبالفعل بعد أول يوم تصوير، راجعت نفسي وذاكرت الشخصية منذ البداية وحصلت على طاقة مختلفة وقدمت عمل فني للتاريخ”.

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عن التعاون مع أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، فى مسلسل "العتاولة" قال: “هناك ميزتين للتعاون مع هؤلاء الفنانين، حيث إن الأولى هي الاستفادة من نجومية هؤلاء الفنانين وشعبيتهم الكبيرة”.

تابع كشك قائلا: “اللي مينجحش مع أحمد السقا ميعرفش ينجح تاني، وهتلاقي عند الفنان الكبير اللي أنت عايزه والكواليس كانت ممتعة جدًا، ومن أفضل الكواليس التي مرت عليّ في حياتي”.

تحدث أحمد كشك عن كواليس إفيه “أجدع من السقا” خلال أحداث مسلسل “العتاولة”، قائلا: “كان من المفترض أن تكون هناك جمل أخرى تقال في هذا المشهد، لكنني تعثرت وقلت جملة أنت أجدع من السقا نفسه، ووجدت أن المخرج أحمد خالد موسى يطلب مني إعادة الإفيه مرة أخرى”.

وكشف كشك خلال «عيش صباحك»، عن كواليس مشهد «الكلاب» مع الفنان باسم سمرة، قائلا: “كان يجمعني بالفنان باسم سمرة مشهد به كلاب وأنا أخاف منها

وقال: «أحمد خالد موسى بلغ باسم سمرة بمشكلة خوفي من الكلاب، وهو استغل هذا الأمر، ومفيش جملة اتقالت صح مني في هذا المشهد، وكان أكثر مشهد فيه تمثيل حقيقي، وكان من اصعب المشاهد في العتاولة».

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