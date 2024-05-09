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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

يحيى الفخراني وياسر جلال يقدمان واجب العزاء لـ كريم عبد العزيز

صدى البلد

يستمر توافد نجوم الفن على عزاء السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز وطليقة المخرج محمد عبد العزيز.

 

وتوافد كل من الفنان يحيى الفخراني وأحمد العوضي وياسر جلال والمخرج مروان حامد والفنان أحمد فتحي والإعلامي أحمد شوبير وأحمد مراد والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان علاء مرسي وزوجها والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

 

وكان في مقدمة الحضور المخرج محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبد العزيز وطليق الراحلة سهير عبد العزيز لاستقبال المعزين.

حرص عدد كبير من الفنانين علي المشاركة في تشييع جثمان السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد أن رحلت عن عالمنا أمس.

 

ومن أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا ولبلبة والمخرج مروان حامد والفنان أمير كرارة ومصطفي شعبان، ودخل الفنان كريم عبد العزيز في حالة بكاء شديدة، كما انهارت شقيقته خلال تشييع الجثمان.

 

قررت أسرة كريم عبد العزيز إقامة عزاء والدته التي رحلت بعد صراع مع المرض اليوم الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

 

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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