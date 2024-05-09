شمال سيناء : اعتماد 500 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مدن المحافظة قبل انتهاء العام المالي الحالي.



وأكد المحافظ -خلال اجتماع اليوم الخميس- أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالس المدن متفاوتة، ووصلت في بعض المدن إلي 90%، وشدد على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع مرونة نقل المخصصات المالية من بند إلي آخر لسرعة الانجاز.

وأشار المحافظ إلي استمرار المراكز التكنولوجية في مجالس المدن في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وقال إن العمل في المراكز التكنولوجية يتواصل على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، معلنا عن تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية على قانون التصالح في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.



وأوضح أنه تم التصديق على توفير 14 جهاز تابلت لصالح وحدات المتغيرات المكانية في مجالس المدن، موجها بتدريب وتأهيل عدد من الموظفين للعمل في وحدات المتغيرات المكانية.



بدوره، أكد سكرتير عام المحافظة أسامه الغندور، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغت 446 مليون و647 ألف جنيها.



وبدوها، أكدت صبحية أبوالفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، إنه تمت إتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث، ليصبح إجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه، مشيرة إلى تمويل المرحلة الرابعة من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 108 ملايين جنيه، ومؤكدة أن إجمالي المنصرف بلغ 300 مليون جنيه.



وأوضحت أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 107 ملايين و619 ألف جنيه للعريش، ومبلغ 58 مليونا و764 ألف جنيه لبئر العبد، مبلغ 65 مليونا و441 ألف جنيه للشيخ زويد، مبلغ 29 مليونا و823 ألف جنيه للحسنة، ومبلغ 14 مليونا و509 آلاف جنيه لنخل، بجانب مبلغ 168 مليونا و817 ألف جنيه للديوان العام.

وفي شأن آخر، قام محافظ شمال سيناء، اليوم، بإطلاق وتدشين منظومة كارت الفلاح بمحافظة شمال سيناء وتسجيل أول استمارة الكترونيه لكارت الفلاح.

وأشار المحافظ إلى تسجيل استمارات كارت الفلاح وميكنة وتدريب الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة بشمال سيناء، وأن كارت الفلاح يساهم في القضاء على الحيازات الوهمية، ويعمل على وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الفلاح لدي الزراعة، ولفت إلى أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في محافظة شمال سيناء بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ودخولها ووصولها للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة.

وفي شأن آخر، انطلق اليوم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف شمال سيناء، تحت عنوان (التنمر وخطورته على الفرد والمجتمع)، بحضور الدكتور كمال موسى طاهر أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ووكيل كلية الطب بجامعة العريش، والشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ خالد عبد العزيز العيسوى مدير منطقة وعظ شمال سيناء، وإحسان داوود الغالي مقرر المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، وذلك بمسجد النصر بالعريش.

افتتح اللقاء الشيخ محمود مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - مرحبًا بالحضور الكريم من المحاضرين والمتدربين من الأئمة والواعظات، ومتحدثاً عن جهود وزارة الأوقاف، ورعايتها المستمرة والدائمة للبرامج التدريبية والتثقيفية للأئمة والواعظات، للارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي.