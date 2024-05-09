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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكوين تحالفات لتعزيز التصنيع المحلي لمحطات تحلية المياه.. تفاصيل

صدى البلد

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بزيارة المشاركين بالمؤتمر لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، واستعرض فريق عمل المحطة نظم التشغيل حيث شيدت المحطة طبقا لأحدث النظم العلميه لتحلية المياه ومراعاة الآثار البيئية.

 

وأضاف الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر بأنه على هامش المؤتمر عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق عمل مركز بحوث الصحراء والمشاركين من الجانب السعودى للتنسيق لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البحث والابتكار فيما يخص تحلية المياه.

من جانبها أعربت  د. اولجا سلانجوس رئيس الجمعية الأوربية لتحلية المياه عن سعادتها لنجاح فعاليات المؤتمر المنعقد فى شرم الشيخ، وقالت إن المؤتمر انتهى بعدة توصيات منها ضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية
بالإضافة إلى ضرورة اهتمام حكومات الدول الصناعية الكبرى بدعم تطبيقات تحلية المياه للدول الأكثر احتياجا  وكذلك الكيانات الصناعية العاملة بمجالات تحلية المياة  والطاقة المتجددة لدعم تطوير الجهات العاملة فى مجال البحث العلمى .


كما شملت التوصيات ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بتطوير القوانين الملزمة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.


وأضافت "سلانجوس" أنه من الضرورى زيادة الفرص التدريبية للعاملين بمجالات تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وسرعة تطوير نظم توليد الطاقه باستخدام تقنية الهيدروجين الاخضر.

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