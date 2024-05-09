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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من العوضي بعد جدل الرجوع مرة أخرى

صدى البلد

قال  النجم أحمد العوضي لتوضيح الأمور خاصة بعد الجدل الذى شهدته الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته ياسمين عبد العزيز لاسيما بعد تصريحاته في رمضان عنها وتصريحاتها هى الأخرى عنه في برنامج صاحبة السعادة هذا الأسبوع.

كتب العوضى على حسابه بموقع فيس بوك منشور طويل جاء فيه:


كل الامتنان لـ ياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أر منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبة وزوجة، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه، وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال، يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب.

 

استطرد أحمد العوضي: 
لكن رجوعنا هو أمر خاص جداً جداً جداً بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم، وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا، وإجابة للسؤال (كل واحد منكم بيحب التاني مبترحعوش ليه) فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلاً) ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جداً.

 

وتابع أحمد العوضى:"عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالإنفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالاً  لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )"

 

و اختتم :"لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميلة والأيام الحلوة على مستوي الصداقة أو العمل، ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الانفصال،  وشكراً لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم  فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر، أخيراً كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي.

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النجم احمد العوضي
النجم احمد العوضي

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