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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيل : موقف مصر من أحداث 7 أكتوبر وضع النقاط على الحروف

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التأييد الشعبي للدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية العميقة فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم أو اللحظة، لكنه جاء من خلال إيمان مصري راسخ على مدى 95 عاما، هي عمر القضية الفلسطينية.

وأضاف الشهابي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” الخميس، أن المصريين على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سبقت الدول العربية والرأي العام الشعبي فيما يتعلق بأحداث السابع أكتوبر من العام الماضي.

وتابع: "الموقف الرسمي المصري من أحداث السابع من اكتوبر وضع النقاط على الحروف وعبّر عن رفض الدولة المصرية لكل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، فكان الإعلام الغربي يزعم أن ما تفعله إسرائيل رد على عملية حماس في السابع من أكتوبر، لكن مصر عقدت مؤتمرات عالمية علنية وضعت العالم كله أمام مسؤولياته وأكد الرئيس السيسي ضرورة تنفيذ القرارات الأممية الصادرة من الشرعية الدولية بخصوص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية". 
 

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