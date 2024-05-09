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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير الاتحاد الأوروبي يستعرض أبرز إنجازات التعاون مع مصر على مدار 4 أعوام

صدى البلد

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورا ملحوظا، بدءا من العديد من الزيارات على أرفع مستوى مرورا باجتماعات لا حصر لها بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومة، ارتفاع معدلات التجارة والاستثمار، والاتفاقيات المبرمة بشأن الطاقة والمياه، والهيدروجين بالإضافة إلى مشاركة مصر في العديد من الندوات الدولية.

 

وأضاف "برجر" في كلمته التي ألقاها خلال احتفالية يوم أوروبا، بمقر الاتحاد الأوروبي، و التي ربما تكون الأخيرة في مثل هذا الحدث، وفقا لتعبيره، أن الإنجازات امتدت لتشمل إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وصولا إلى فتح الطريق لمشاركة مصر في أكبر برنامج بحثي عالمي، وفتح أكبر حافظة ببنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا.

 

وتابع قائلا: "كل هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا تفاني فريق عمل وفد الاتحاد الأوروبي وتعاون ودعم سفرات دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، والتعاون الوثيق مع شركائنا في الأجهزة الحكومية والبرلمانية في كل المحافظات، وتعاون منظمات المجتمع المدني، وأسرة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية العالمية، وعالم الأعمال والإعلام.

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