لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبي تكشف للمرة الأولى عن سبب الإعاقة

كشفت فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، وأسطورة الدورات الأولمبية المصرية للمرة الأولى عن سبب إعاقتها، كما أكدت أنها فخورة بمسيرتها الرياضية.

وقالت فاطمة عمر خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "تحديت الظروف مثل أي أحد لكي يحقق أحلامه، وأنا ربنا من عليا بالإعاقة، والحمد لله قدرت أن أحقق العديد من الإنجازات التي تجعلني فخورة بمسيرتي".

وعن سبب إعاقتها قالت: "تعرضت لشلل أطفال في صغرى، وتحديدًا عدم وصلت للشهر التاسع من عمري، وتلقيت علاجا بعد ذلك لكن لم يكن نافعا، وعندما وصلت لسن أكبر أجريت بعد العمليات الجراحية ولم تكلل بالنجاح".

يذكر أن فاطمة عمر أعلنت اعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت 31 سنة في رياضة رفع الأثقال، حيث حققت رقما قياسيا بفوزها بـ 6 ميداليات في البارالمبياد.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.