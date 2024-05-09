عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب ينتقد سياسة بايدن: أي يهودي يصوت لصالحه يجب أن يشعر بالخجل

صدى البلد

انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، وحث الناخبين اليهود الذين دعموا بايدن على إعادة النظر في اختيارهم.

 

وفقا لتصريحات نشرها علي موقع أكس، وصف ترامب تصرفات بايدن تجاه إسرائيل بـ"المشينة"، واتهمه بالتخلي عن البلاد. 

وأكد أن أي يهودي صوت لصالح بايدن يجب أن يشعر بالخجل، مشيرًا إلى أن قرار بايدن كان له دوافع سياسية وليس مبنيًا على مبدأ.

 

وتعكس تصريحات ترامب التوترات المستمرة بين الإدارتين بشأن نهجهما تجاه إسرائيل.

وفي حين أكد بايدن على دعم أمن إسرائيل، فإن تعليقات ترامب تشير إلى تصور لدى البعض بأن سياسات بايدن لم تكن كافية.

يسلط تدخل الرئيس السابق الضوء على أهمية السياسة الإسرائيلية في السياسة الأمريكية ويسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع استمرار النقاش، يبقى أن نرى كيف سيتعامل بايدن مع الانتقادات ويحافظ على العلاقات مع إسرائيل للمضي قدمًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

خدمات مميزة بوحدات المرور الإلكترونية

ما هو أجر التبكير لصلاة الجمعة.. وما حكم التخلف عنها 3 جمع؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-