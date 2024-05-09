ترامب ينتقد سياسة بايدن: أي يهودي يصوت لصالحه يجب أن يشعر بالخجل

انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، وحث الناخبين اليهود الذين دعموا بايدن على إعادة النظر في اختيارهم.

وفقا لتصريحات نشرها علي موقع أكس، وصف ترامب تصرفات بايدن تجاه إسرائيل بـ"المشينة"، واتهمه بالتخلي عن البلاد.

وأكد أن أي يهودي صوت لصالح بايدن يجب أن يشعر بالخجل، مشيرًا إلى أن قرار بايدن كان له دوافع سياسية وليس مبنيًا على مبدأ.

وتعكس تصريحات ترامب التوترات المستمرة بين الإدارتين بشأن نهجهما تجاه إسرائيل.

وفي حين أكد بايدن على دعم أمن إسرائيل، فإن تعليقات ترامب تشير إلى تصور لدى البعض بأن سياسات بايدن لم تكن كافية.

يسلط تدخل الرئيس السابق الضوء على أهمية السياسة الإسرائيلية في السياسة الأمريكية ويسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع استمرار النقاش، يبقى أن نرى كيف سيتعامل بايدن مع الانتقادات ويحافظ على العلاقات مع إسرائيل للمضي قدمًا.