إحالة المتهمين بسرقة سبيلي رقية دودو وحسن أغا الأثريين للجنايات (انفراد)

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، فرد أمن بشركة ميديل ايست للتأمين ومالك جراج وآخر الى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة سبيلي رقية دودو وحسن أغا الأثريين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول سرق أجزاء نحاسية من نافذة الاثار "سبيل" رقية دودو" حال كونه مملوكاً للمجلس الاعلى للآثار، كما سرق جزء من أثر - وهو عدد (3) اباليك نحاسية من الأثر "سبيل حسن آغا" - حال كونه مملوكاً للمجلس الأعلى للآثار.

كما أتلف وشوه عمدا أثراً ثابتاً - نافذة الأثر " سبيل رقية دودو" - بأن قام بنزع أجزاء نحاسية اثرية من نافذة الأثر وكان من شأن تلك الأفعال إحداث تشويه واتلاف الأثر.

كما أتلف وشوه عمدا أثراً ثابتاً - حافظ الأثر " سبيل حسن اغا " - بأن قام بنزع أباليك نحاسية من الحائط وكان من شأن تلك الأفعال إحداث تشويه واتلاف الأثر .

كما أن المتهمين الثاني والثالث أخفيا أشياء مسروقة ومتحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك في التحقيقات.