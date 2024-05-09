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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غباشي يحذر من استمرار الحرب على غزة: الشرق الأوسط على حافة الانفجار

قطاع غزة
قطاع غزة

حذر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، من استمرار الحرب على غزة لافتا إلى أن الشرق الأوسط على حافة الانفجار.


وأضاف الدكتور مختار غباشي،  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الداخل الإسرائيلي مأزوم بحكم الضغط الذي يمارس عليه من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية لضرورة الوصول لقرار بشأن إيقاف كامل لإطلاق النار في غزة أو هدنة مستدامة منعا لانفجار منطقة الشرق الأوسط.

 

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الوفد المصري يبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى حلول مستديمة، ولكن هناك إشكالية لدى إسرائيل بشأن انسحابها بشكل كامل من قطاع غزة.

 

استطرد، جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحرير أي أسير لدى حركة حماس، ولم يستطع السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل دون خسائر بشرية وآليات عسكرية.

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