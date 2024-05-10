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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد موسى: دور مصر رائد في حل القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة

محمد موسى
محمد موسى

قال الإعلامي محمد موسى، إن الدولة المصرية لها دور فعال والرائد في حل القضية الفلسطينية من بداية الأزمة وإدارة المفاوضات مع الدولة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي المحتل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف كون مصر دولة تطالب بالسلام داخل المنطقة وعدم وجود نزاعات توثر علي استقرار المنطقة.

 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، فلسطين قضية العرب و المسلمين الأولي، فلسطين هي أرض الرسالات السماوية ومهد الديانات الثلاثة، ومسرى سيدنا النبي محمد صلي الله عليه و سلم و مهد سيدنا عيسي عليه السلام وأولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين .

تابع،: "كل يوم تمارس إسرائيل إبادة وأبشع أنواع الظلم و القهر ضد شعب يدافع عن أرضه وعن حقوق مشروعة له، كل يوم بيموت المئات بل الالاف علي ايد الكيان الإسرائيلي المحتل المجرم، كل يوم الناس بتموت في غزة بأبشع الطرق بسبب المطالبة بوقف العدوان السافر.. والأيام اللي فاتت شهدت هجوم بربري علي رفح الفلسطينية وسيطرة كاملة علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع علم الكيان الإسرائيلي المحتل عليه وإيقاف وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وإغلاق معبر كرم أبو سالم.
 

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