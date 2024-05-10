محمد موسى: فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى | فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن فلسطين هي أرض الرسالات السماوية ومهد الديانات الثلاثة، ومسرى سيدنا النبي محمد صلي الله عليه و سلم و مهد سيدنا عيسي عليه السلام وأولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين .



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، فلسطين قضية العرب و المسلمين الأولي، حيث شهدت الشهور الماضية صراعا كبيرا داخل فلسطين و بالخصوص في غزة و هجوم عنيف علي المستشفيات و المدارس".

تابع،: "كل يوم تمارس إسرائيل إبادة وأبشع أنواع الظلم و القهر ضد شعب يدافع عن أرضه وعن حقوق مشروعة له ، كل يوم بيموت المئات بل الالاف علي ايد الكيان الإسرائيلي المحتل المجرم .

