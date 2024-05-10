حكم إعدام | محمد شبانة يثير الجدل بعد اشتعال أزمة الشحات والشيبي

علق الإعلامي محمد شبانة، على قرار المحكمة بحجز دعوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، للنطق بالحكم يوم 30 مايو.

وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية "أنا هدعي ربنا إن المحكمة تحكم في قضية حسين الشحات يوم 30 مايو عشان هيكون "حكم إعدام مجلس اتحاد الكرة"

وتابع "انا بقيت بقدم برنامج حـوادث مش برنامج رياضي بسبب مجلس جمال علام، وأقسم بالله لو الشيبي هو اللي كان مكان الشحات كنت هقول نفس الكلام"

وكانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز خلال لقاء الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات إلى ساحات القضاء.

