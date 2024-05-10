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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاطمة عمر تكشف كواليس إيقافها بسبب المنشطات.. ودور أشرف صبحي

فاطمة عمر لاعبة منتخب
فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى

كشفت فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، وأسطورة الدورات الأولمبية، عن سبب إيقافها قبل ذلك في قضية المنشطات، ودور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في دعمها.

وقالت فاطمة عمر خلال تصريحات في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "ألتقيت مع العميد حسام حسن لاعب القطبين الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالي، قبل أولمبياد لندن، وأشاد بي وبتاريخي وحفزني، وأتمنى له التوفيق مع منتخبنا الوطني".

وعن إيقافها في وقت سابق واصلت: "بالنسبة لموضوع المنشطات، كنت واخده علاج من أجل الحمل ودكتور أشرف صبحي تدخل في الموضوع، واستقدم لي محامي من تونس والإيقاف وصل إلى سنة فقط بدلاً من سنتين".

وواصلت: "أول مرة أمسك حديد وصلت لوزن 55 كيلو، وكابتن محمد علي شجعني وقال لي أني سيكون لي مستقبل كبير".

وأضافت: "حققت ميدالية ذهبية في أول بطولة جمهورية لي، بعد خوضي مران لمدة أسبوعين فقط، ومن هنا بدأت انطلاقتي".

وأكملت: "تلقيت خبر صادم بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم تكوين فريق نسائي في بطولة رفع الأثقال، ثم عدت إلى منزلي من جديد ولم أتدرب لمدة سنة ونصف".

واختتمت: "كابتن محمد علي تواصل معي وزف لي خبر أنني سألعب بطولة أوروبا المفتوحة بعد شهرين، وكابتن علي السعدني من تنبأ لي بأني سأكون بطلة باراليمبية".

يذكر أن فاطمة عمر أعلنت اعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت 31  سنة في رياضة رفع الاثقال، حيث حققت رقما قياسيا بفوزها بـ 6 ميداليات في البارالمبياد.

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