يوسف حمدي: الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم..وغياب "شلبي" مؤثر

أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة نهضة بركان المغربي ستكون صعبة للغاية في لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم أيضا في الوقت ذاته وهذا أمر سيكون صعبا للغاية لذا يجب على اللاعبين التركيز واللعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "هناك مخاوف من التحكيم وأتمنى تحقيق العدالة في المباراتين، ومعين الشعباني على دراية كاملة بنادي الزمالك، ونهضة بركان يمتلك لاعبين مميزين في جميع الخطوط".

وتابع: "غياب مصطفى شلبي مؤثر للغاية، وأتمنى أن يؤمن الزمالك دفاعاته في مباراة ذهاب ضد نهضة بركان".